Сенцов не прекращал голодовку – омбудсмен в Ямало-Ненецком округе РФ

Ранее незаконно осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов написал заявление о намерении с 6 октября прекратить голодовку, которую он начал 14 мая.

Уполномоченный по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе Анатолий Сак заявил, что незаконно осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов не прекращал голодовку.

Об этом Сак сказал российскому государственному агентству ТАСС.

«Официально вам заявляю: ни одного официального заявления о прекращении голодовки от Сенцова не поступало. Он... так и голодает», - отметил Сак.

Он добавил, что состояние Сенцова «относительно удовлетворительное».

«В следующий раз я планирую его посетить в ноябре, раньше не поеду», - добавил Сак.

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Справка УНИАН. ФСБ РФ задержала Сенцова в Крыму весной 2014 года, впоследствии его вывезли в Россию. В августе 2015 года украинского режиссера приговорили к 20 годам заключения по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов партийных офисов.

Он содержится в колонии "Белый медведь" на Ямале.

14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.

Замдиректора ФСИН России Валерий Максименко заявил, что Сенцов написал заявление о намерении с 6 октября прекратить голодовку. Режиссер отметил, что, в случае продолжения голодовки, к нему применили бы принудительное кормление из-за его критического состояния.

8 октября в комментарии УНИАН адвокат Дмитрий Динзе заявил, что у Сенцова развились проблемы с печенью, почками, сердцем, кишечником и желудком, и пока непонятно, выйдет он из голодовки или нет.

"Что касается процесса выхода из голодовки, я узнаю, только когда к нему приеду, когда он скажет мне приехать к нему. Что касается состояния его здоровья, то у него плохие показатели по печени, почкам, сердцу (сердечная недостаточность), кишечнику и желудку", - сообщил адвокат.

"Я думаю шансы, где-то 50 на50 - выйдет он из голодовки или не выйдет. Пока непонятно", - сказал Динзе.