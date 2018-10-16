У Сенцова "достаточно серьезно" пострадали практически все внутренние органы – сестра

По словам сестры режиссера, сейчас «никто не может сказать, выживет ли Олег».

За время голодовки у украинского режиссера Олега Сенцова, который находится в российской колонии, «пострадали практически все внутренние органы» и никто не может сказать, выживет ли он.

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Об этом 16 октября на пресс-конференции в Киеве рассказала сестра Сенцова Наталья Каплан, передает Радио Свобода.

«Ушел (из голодания – ред.) с очень подорванным здоровьем. У него пострадали достаточно серьезно, практически все внутренние органы. Печень начала разлагаться, осложнения на мозг, появилась ишемия, аритмия к другие неприятности. Там полный набор», – сказала Каплан.

По ее словам, выход из голодовки достаточно серьезная процедура, и «никто не может сказать, выживет ли Олег».