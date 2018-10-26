"Я всегда хотел быть первым артистом в мире и не меньше": биография Николая Караченцова

Сегодня, 26 октября, умер знаменитый советский актер Николай Караченцов.

Сегодня в Москве скончался знаменитый актер Николай Караченцов. Он умер в реанимации московской больницы, не дожив один день до своего 74-летия.

Как рассказал сын легендарного актера, Караченцов скончался в реанимации.

"Да, мы подтверждаем (смерть Караченцова, — ред.). Это случилось в реанимации 62-й больницы в Москве, без десяти девять утра", — рассказал сын Караченцова.

Биография Николая Караченцова

Николай Караченцов – легенда театра и кино, один из самых ярких, талантливых, искренних актеров. Роли, сыгранные им, вошли в "золотой фонд" советского кинематографа.

Николай Петрович Караченцов родился 27 октября 1944 года в Москве. Воспитывался будущий артист в творческой семье. Отец Петр Яковлевич был заслуженным художником РСФСР и длительное время трудился в знаменитом журнале «Огонёк». А мать Янина Евгеньевна Брунак работала балетмейстером-постановщиком в престижных театрах Москвы и нередко помогала ставить спектакли в известных театрах по всей стране.

Учась в 10-м классе спортивной школы, Николай Караченцов начал заниматься в студии самодеятельности для школьников при Центральном детском театре. В студии он сыграл свою первую роль в спектакле "Фигаро". Тогда же Николай Караченцов решил стать профессиональным актером.

Актерская жизнь Николая Караченцова

В 1967 году Караченцов с отличием окончил Школу-студию МХАТ (руководитель курса — профессор Виктор Монюков). В числе десяти лучших выпускников был направлен по распределению в Московский театр имени Ленинского комсомола (с 1991 года — "Ленком"). С тех пор с этим театром была связана вся дальнейшая судьба актера.

Николай Караченцов начинал как исполнитель ролей молодых, динамичных героев: Шурка Басаргин ("Дым отечества" по Константину Симонову), Карабанов ("Колонисты" по Антону Макаренко), Солдат ("Прощай, оружие!" по Эрнесту Хемингуэю) и др.

Роль Тиля Уленшпигеля ("Тиль" Григория Горина по Шарлю де Костеру) принесла Николаю Караченцову репутацию синтетического актера — певец, мим и акробат.

Известность Караченцову принес спектакль "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты"(две роли в музыкальной версии поэтической драмы Пабло Неруды).

Не меньший успех имела работа актера в рок-опере "Юнона и Авось", где он играл графа Резанова. Новый жанр "рок-оперы" сделали "Юнону и Авось" классикой, культовым спектаклем 1980-х годов. Этот спектакль с участием Караченцова шел на сцене театра более 20 лет и всегда собирал аншлаги.

В театре Караченцов сыграл роли во многих спектаклях, среди которых Кот Базилио ("Золотой ключик" по Алексею Толстому), Шарлатан с клавесином, брат Сила ("Мольер" Михаила Булгакова), Миша Земцов ("Жестокие игры" Алексея Арбузова), Алексей ("Оптимистическая трагедия" Всеволода Вишневского), Карбышев ("Диктатура совести" Михаила Шатрова), Лаэрт ("Гамлет" Уильяма Шекспира), Меншиков ("Шут Балакирев" Григория Горина).

Николай Караченцов в кино

В кино Николай Караченцов начал сниматься с 1967 года. За свою карьеру актер снялся более чем в 100 фильмах, среди которых "Старший сын" (1975), "Собака на сене" (1977), "Приключения Электроника" (1979), "Трест, который лопнул" (1982), "Дом, который построил Свифт" (1982), "Человек с бульвара Капуцинов" (1987), "Две стрелы" (1989), "Криминальный квартет" (1989), "Подземелье ведьм" (1990), "Цирк сгорел, и клоуны разбежались" (1997), "Д.Д.Д. Досье детектива Дубровского" (1999). Среди работ 2000-х годов — "Завещание императора" (2000), "Игра в любовь" (2000), "На углу, у Патриарших — 2" (2001), "Идеальная пара" (2001), "Таратарен из Тараскона" (2003).

Он снимался в кинолентах всех жанров: драма, приключения, комедия, детективы, исторические, музыкальные, детские фильмы и т.д. В картинах все каскадерские трюки Николай Караченцов всегда исполнял сам, без дублеров.

Николай Караченцов работал также на дублировании зарубежных фильмов, озвучивал на русском языке роли французского актера Жана Поля Бельмондо. Актер озвучивал и многие мультфильмы, такие как "Ловушка для Бамбра", "Пес в сапогах" и др.

Николай Караченцов много работал на телевидении и радио.

Увлечением Караченцова являлось пение. Он исполнил песни ко многим кинофильмам и мультфильмам. Когда стал проводиться фестиваль актерской песни имени Андрея Миронова, Караченцов не только вошел в его жюри, но стал также исполнять песни для широкой аудитории.

Всего в творческом активе Караченцова более 100 песен, в том числе выпущенных на дисках и кассетах. В 1996 году вышел полный компакт-диск с песнями в исполнении актера "Сны и были Николая Караченцова". В мае 2007 года прошла презентация 12-дисковой антологии песен из его репертуара.

Актер создал Школу искусств Николая Караченцова, где обучал молодежь танцам, степу.

ДТП с участием Николая Караченцова

В ночь на 28 февраля 2005 года на Мичуринском проспекте в Москве автомобиль, за рулем которого был Николай Караченцов, попал в аварию. В результате актер получил серьезную черепно-мозговую травму. Он был доставлен в больницу, где ему той же ночью была сделана операция.

Караченцов пролежал 26 дней в коме. С тех пор актер перенес несколько тяжелых операций и курсов реабилитации. Ему пришлось заново учиться ходить и говорить.

Кроме того, в феврале 2017 года Караченцов вновь попал в ДТП. За рулем авто была его жена. От столкновения с "Газелью" машина перевернулась, а актер получил сотрясение мозга.

22 июня 2006 года состоялась презентация книги Николая Караченцова "Авось". Книга должна была выйти в 2004 году, к 60-летию актера, но он не успел ее завершить. После аварии заключительную главу книги дописала супруга артиста Людмила Поргина.

27 октября 2009 года на сцене театра Эстрады прошел юбилейный вечер актера, посвященный его 65-летию.

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В 1989 году Караченцов был удостоен звания Народный артист РСФСР.

В 1991 году он был секретарем Союза театральных деятелей России.

Является членом Российской академии кинематографических искусств.

Награжден орденами Почета (1997), "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2009), Святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских I степени (2007).

Караченцов — лауреат Государственной премии РФ 2003 года — за исполнение главной роли в спектакле Московского театра "Ленком" "Шут Балакирев", лауреат премии министерства внутренних дел РФ, отмечен специальным призом "Хрустальная роза" театральной премии "Хрустальная Турандот" (2005), премией Владимира Высоцкого "Своя колея" (2006).

В 2007 году на Аллее кинозвезд, расположенной напротив киностудии "Мосфильм", появилась именная плита с отпечатком руки Николая Караченцова.

Николай Караченцов женат на актрисе Людмиле Поргиной, у них есть сын Андрей, внук — Петр (2002) и внучка Янина (2005).

Николай Караченцов об Украине

В 2014 году в самый разгар противостояния на Майдане Караченцов побывал в Украине.

Как рассказывала его супруга, Людмила Поргина они прибыли в столицу Украины, чтобы поклониться христианской реликвии.

"Вдруг мы слышим, что привезли Дары волхвов, а мы в Турции, в совершенно не православной стране: мусульманской. Решено было ехать. И вот — Киев, вокзал, морозное утро", - рассказала супруга Людмила.

При этом Караченцова привезли в Киево-Печерскую Лавру приложиться к реликвии на специальном автобусе, а у входа в Лавру Караченцев раздавал автографы.

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По Киеву актер передвигался в инвалидном кресле. Давний друг Караченцова композитор Владимир Быстряков привез актера на баррикады.

Отметим, что позднее Поргина критически отзывалась о событиях на Майдане, а также заявляла о поддержке аннексии Крыма Россией: "Давайте тогда так: берите где хотите газ, а мы сами с собой останемся, закроем все границы. Живите сами. Пускай вам Америка высылает и Европа снабжает, строит газопроводы и налаживает все остальное", "Коля сказал, что это (Майдан, - ред.) будет война… гражданская война, потому что поднялись силы зла, нет единения, люди не смогут договориться. Так оно и случилось", - заявляла она в интервью gordonua.com.

В то же время в сюжете о посещении Караченцовым Киева в 2014 году, который вышел на НТВ, артист написал приветствие для украинцев: "Украина для меня - друзья".