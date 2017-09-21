Российского актера Караченцова в тяжелом состоянии перевели в реанимацию

Российский актер Николай Караченцов переведен в реанимацию, врачи оценивают его состояние как тяжелое. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».

«Он в реанимации, состояние тяжелое, температура 36,9», - сказал собеседник агентства.

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Ранее сообщалось, что Караченцов госпитализирован в отделение нейрохирургии НИИ им. Н.Склифосовского. В то же время супруга актера Людмила Поргина заявила, что это плановая осенняя проверка.