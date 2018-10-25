Business Insider: Война между США и Китаем может начаться в ближайшие годы

Поэтому, по словам бывшего военного командира, Америка не сможет защищать Европу от России.

Бывший командир армии США в Европе генерал Бен Ходжес предупредил, что война между его страной и Китаем начнется через 15 лет.

Поэтому, по его словам, союзникам в Европе стоит позаботиться самим о собственной защите от агрессивной России. Ведь американцы будут сосредоточены на защите своих интересов в Тихоокеанском регионе, - пишет Business Insider.

«США нужно очень сильное европейское крыло. Думаю, что через 15 лет мы будем вести войну против Китая. Это не неизбежно, конечно же, но вероятность высокая», - сказал Ходжес.

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Он добавил, что у Америки нет возможностей защитить Европу и разобраться с китайской угрозой в Тихом океане одновременно. Ходжес был командиром армии США в Европе с 2014-го до прошлого года. Теперь он занимает должность стратегического эксперта Центра анализа европейской политики. Он заверил, что, несмотря на смену геополитических приоритетов, обязательства США перед НАТО «непоколебимы». По мнению бывшего американского военного, в администрации Дональда Трампа считают безопасность Европы ключевым интересом, несмотря на то, что сам президент иногда ставит под сомнение пользу западного военного альянса.

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«Поэтому вы увидите, что мы продолжим инвестировать в Европу, проводить тренировки, поддерживать присутствие как постоянных войск, так и тех, которые проходят ротацию. Хоть через 10-15 лет нам придется воевать в Тихом океане», - сказал Ходжес.