Путин заявил, что страны Европы станут целями для удара после размещения у себя американских ракет

Он также заявил, что надеется обсудить заявления о возможном выходе США из РСМД с американским президентом Дональдом Трампом на встрече в Париже.

Президент России Владимир Путин заявил, что страны Европы станут целями для ответного удара в случае размещения у себя американских ракет после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на пресс-конференции с премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

«Что касается Европы, конечно, самый главный вопрос, если США все-таки выйдут из этого договора РСМД, - что они будут делать с этими вновь появляющимися ракетами. Если они будут поставлены в Европу, то, естественно, мы должны будем ответить зеркально. Европейские страны, которые согласятся с этим, если до этого дойдет, должны будут понимать, что они ставят свою собственную территорию под угрозу возможного ответного удара. Это очевидные вещи», - отметил Путин.

По его словам, таким образом «мы вернемся в ситуацию с «Першингами» в Европе» (ракеты средней дальности, были демонтированы и вывезены из Европы после подписания договора РСМД - УНИАН).

«Я, в общем, не понимаю, нужно ли доводить Европу до состояния вот такой высокой степени опасности. Я не вижу для этого, на самом деле, никаких оснований. Повторю, это не наш выбор, мы к этому не стремимся», - подчеркнул Путин.

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Он также заявил, что надеется обсудить заявления о возможном выходе США из РСМД с американским президентом Дональдом Трампом на встрече в Париже.

«Надеюсь, что мы по всем этим вопросам хотя бы «накоротке», на полях встреч в Париже 11 ноября сможем с президентом Соединенных Штатов поговорить», - сказал Путин.

По его словам, Конгресс США уже включил расходы на проведение работ по ракетам средней и малой дальности, это значит что решение уже принято.

«Отвечая прямо на ваш вопрос, сможем ли мы ответить. Сможем, и это будет очень быстро и эффективно», - заверил Путин.

Он отметил, что технологии развиваются, а ограничения в этой сфере наложены только на Россию и США. «Нас беспокоит, что вот ликвидирован Договор по ограничению систем противоракетной обороны, теперь речь идет о Договоре по ракетам средней и меньшей дальности, не понятна судьба СНВ-III по ограничению наступательных стратегических вооружений. Если все это будет демонтировано, то вообще ничего не останется в сфере ограничения роста вооружений. Вот тогда ситуация будет, на мой взгляд, крайне опасной - не остается ничего, кроме гонки вооружений», - сказал он.