Ягланд назвал "беспрецедентным нарушением всех правил" аннексию РФ Крыма и ее агрессию на Донбассе

«Политические аналитики сходятся в одном: основой защиты мира, предотвращения конфликта между нациями является верховенство права, права человека и демократические институты», - заявил он в рамках заседания комитета Европейского парламента по вопросам иностранных дел, которое состоялось в понедельник в Страсбурге, сообщает собственный корреспондент УНИАН.

Ягланд назвал «беспрецедентным нарушением всех правил, которые были установлены на европейском континенте», незаконную аннексию Россией Крыма и ее вмешательство на восток Украины.

«Я думаю, что этого не произошло, если бы мы имели надежную систему верховенства права, демократические институты, независимые парламенты, свободную прессу. Для российской власти было бы гораздо сложнее аннексировать Крым и вмешиваться в восточную Украину», - считает он.

Читайте такжеМеркель: ключ к решению украинского кризиса - европейское единство

Генсек подчеркнул, что именно поэтому «в восточной Европе важно иметь общество, основанное на верховенстве права, независимых институтах, распределении ветвей власти, независимом суде, свободе средств массовой информации и высказывания».

С ним не согласился депутат Пятрас Аушрявичюс (альянс либералов и демократов, Литва), который заявил, что установление демократических институтов в Украине не остановило бы войну. «Это было только вопросом времени. Это война одной европейской культуры против другой. Это дело определения свободного европейского выбора», - заявил он.