Пайетт: На востоке Украины - вспышки насилия, боевики пытаются изменить линию разграничения
15:14, 12 января 2015Политика
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Дипломат отреагировал на последние сообщения о ситуации в зоне АТО.
REUTERS
Вспышка насилия на востоке Украины свидетельствует, что боевики пытаются перекроить линию разграничения.
Об этом в Twitter написал посол США в Украине Джеффри Пайетт.
Дипломат отреагировал на последние сообщения о ситуации в зоне АТО, а также на данные, которые были сегодня обнародованы Советом национальной безопасности и обороны.
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"Сегодняшняя карта СНБО (о ситуации в зоне АТО) демонстрирует уровень вспышки насилия по мере того, как сепаратисты пытаются перекроить линию разграничения, относительно которой они дали согласие, подписав (Минский меморандум) 19 сентября", - отметил посол.
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