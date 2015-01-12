Пайетт: На востоке Украины - вспышки насилия, боевики пытаются изменить линию разграничения

Вспышка насилия на востоке Украины свидетельствует, что боевики пытаются перекроить линию разграничения.

Об этом в Twitter написал посол США в Украине Джеффри Пайетт.

Дипломат отреагировал на последние сообщения о ситуации в зоне АТО, а также на данные, которые были сегодня обнародованы Советом национальной безопасности и обороны.

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"Сегодняшняя карта СНБО (о ситуации в зоне АТО) демонстрирует уровень вспышки насилия по мере того, как сепаратисты пытаются перекроить линию разграничения, относительно которой они дали согласие, подписав (Минский меморандум) 19 сентября", - отметил посол.