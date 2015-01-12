После атаки исламистов Charlie Hebdo снова опубликует карикатуры на пророка Мухаммеда

В следующем номере Charlie Hebdo будут вновь опубликованы карикатуры на пророка Мухаммеда, которые считаются причиной нападения на редакцию парижского еженедельника. Об этом адвокат издания Ришар Малка (Richard Malka) сообщил в эфире радиостанции France Info, передает LB.ua со ссылкой на RTL.

Он отметил, что в среду, 14 января, в киосках как во Франции, так и во всем мире читатели найдут свой привычный Charlie Hebdo. "Мы не уступим, иначе все это будет бессмысленно", - сказал Малка.

По его версии, слова Je suis Charlie означают, что "у вас есть право критиковать мою религию". "У нас нет права критиковать иудея, потому что он иудей, мусульманина, потому что он мусульманин, христианина, потому что он христианин. Однако вы можете сказать все, что хотите, самые ужасные вещи, и мы их говорим, относительно христианства, иудаизма и ислама", - пояснил он.

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Ранее Малка заявил, что тираж свежего номера составит миллион экземпляров (обычно выходило 60 тыс.).

Напомним, 7 января вооруженные люди устроили стрельбу в редакции Charlie Hebdo в Париже. Погибли 12 человек, в том числе главный редактор журнала, 11 человек получили ранения. Одного из нападавших задержали, двое - братья Саид и Шериф Куаши - смогли сбежать. 9 января они захватили заложника и укрылись в помещении типографии в городе Даммартен-ан-Гоэль недалеко от французской столицы. Во время штурма их убили, заложник не пострадал.

8 января произошла стрельба в Монруже к югу от Парижа. Ее устроил Амеди Кулибали. В результате один полицейский погиб, один был ранен. На следующий день Кулибали взял заложников в магазине кошерных продуктов. Во время полицейской операции погибла сотрудница правоохранительных органов, преступник был уничтожен. До штурма погибли четверо заложников, 15 спаслись. Предполагаемая сообщница Кулибали - Хаят Бумеддьен - скрывается в Сирии.