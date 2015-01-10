Террорист убил заложников в парижском кошерном магазине еще до штурма полиции (видео)

Все четверо погибших при захвате заложников экстремистом Амеди Кулибали в кошерном магазине в Париже были убиты им до штурма здания полицией, заявил главный прокурор столицы Франсуа Моленс, передает РИА Новости.

"В соответствии с заявлениями, сделанными Кулибали в разговоре с редакцией телеканала, а именно: "Я убил четверых", и с данными вскрытия, мы можем предполагать, что ни один заложник не погиб в ходе штурма, предпринятого силами правопорядка, что люди были убиты вскоре после того, как преступник ворвался в магазин", — заявил прокурор.

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Перед захватом супермаркета Кулибали позвонил из ближайшего продуктового магазина. После этого, преступник, видимо, неправильно положил трубку телефона, благодаря чему полицейские могли слышать все, что происходило в магазине. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на Le Figaro. Телеканал BFM TV отмечает, что информация была не очень четкой, но полезной. Именно это "прослушивание" определило момент начала штурма - Кулибали начал молиться, вероятно, готовясь казнить заложников. Телеканал France 2 обнародовал видеозапись захвата магазина и ликвидации террориста.

В ходе штурма были ранены семь человек, включая трех полицейских. Полицейским удалось освободить 16 заложников. Также были найдены тела четырех заложников, из которых как минимум трое были убиты при захвате террористом магазина днем 9 января. Кулибали перед началом штурма связался по телефону с французским телеканалом BFM TV и признался, что является боевиком группировки "Исламское государство".

Как ранее сообщалось, во время штурма магазина кошерных продуктов в Париже погибли четверо заложников, захваченные террористом Амеди Кулибали.

"Убийство четырех человек в парижском магазине кошерных продуктов было антисемитским актом", - заявил президент Франции Франсуа Олланд во время своего обращения к народу Франции.