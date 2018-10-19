цей матеріал доступний українською

Манафорт появился на суде в тюремной униформе и в инвалидной коляске

23:53, 19 октября 2018
Мир
773 0
Пол Манафорт / REUTERS

Кроме того, отмечается, что Манафорт был одет в зеленую тюремную униформу вместо обычного строгого костюма.

Адвокат экс-главы штаба Трампа Кевин Даунинг заявил, что есть проблемы с содержанием Манафорта под стражей, связанные с состоянием его здоровья.

Он также потребовал ускорить вынесение приговора, чтобы этот вопрос можно было разрешить как можно скорее.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #суд#Манафорт