Манафорт появился на суде в тюремной униформе и в инвалидной коляске
23:53, 19 октября 2018Мир
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Адвокат экс-главы штаба Трампа Кевин Даунинг заявил, что есть проблемы с содержанием Манафорта под стражей, связанные с состоянием его здоровья.
Пол Манафорт / REUTERS
Экс-глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт появился на суде в инвалидной коляске, сообщает NBC News.
Кроме того, отмечается, что Манафорт был одет в зеленую тюремную униформу вместо обычного строгого костюма.
Адвокат экс-главы штаба Трампа Кевин Даунинг заявил, что есть проблемы с содержанием Манафорта под стражей, связанные с состоянием его здоровья.
Он также потребовал ускорить вынесение приговора, чтобы этот вопрос можно было разрешить как можно скорее.
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