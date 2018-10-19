Манафорт появился на суде в тюремной униформе и в инвалидной коляске

Адвокат экс-главы штаба Трампа Кевин Даунинг заявил, что есть проблемы с содержанием Манафорта под стражей, связанные с состоянием его здоровья.

Экс-глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт появился на суде в инвалидной коляске, сообщает NBC News. Кроме того, отмечается, что Манафорт был одет в зеленую тюремную униформу вместо обычного строгого костюма. Адвокат экс-главы штаба Трампа Кевин Даунинг заявил, что есть проблемы с содержанием Манафорта под стражей, связанные с состоянием его здоровья. Он также потребовал ускорить вынесение приговора, чтобы этот вопрос можно было разрешить как можно скорее.

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