Не сложилось с Трампом: в Кремле прогнозируют обострение отношений с США

Песков заявил, что у президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на данный момент не сложились особые отношения.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков полагает, что российско-американские отношения будут принесены в жертву внутриполитическим интересам в преддверии выборов в Соединенных Штатах.

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Об этом он заявил в эфире телепередачи «Большая игра» на «Первом канале».

По его словам, в США это превращается в национальную забаву, поскольку картина российско-американских отношений во многом является побочным продуктом внутриполитической кухни США.

«Сейчас, судя по всему, будет обострение. Оно легко прогнозируется», — сказал Песков.

Пресс-секретарь добавил, что у президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на данный момент не сложились особые отношения, поскольку для этого не было возможности.

Как сообщал УНИАН, ранее спецпредставитель США по делам Украины Курт Волкер дал понять, что санкции против России будут лишь усиливаться.