Волкер дал понять, что санкции против России будут лишь усиливаться

Спецпредставитель США уверяет, что введенные против России санкции останутся в силе.

Специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по делам Украины Курт Волкер заявляет, что США продолжат оказывать давление на Россию с целью урегулирования ситуации в Украине.

Об этом американский дипломат сказал во время выступления в аналитическом центре Atlantic Council в Вашингтоне.

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"Мы пытаемся усилить давление, которое мы оказываем на Россию с той целью, чтобы добиться от нее проведения переговоров для нахождения решения. Это предполагает сохранение действия санкций США и периодическое усиление этих санкций со временем. И это путь, по которому мы идем во времена администрации Трампа, и продолжим идти по этому пути", - подчеркнул Волкер.

"Вы видите дополнительные санкции, которые вводятся каждый месяц или два месяца", - добавил спецпредставитель США.

Как сказал Волкер, таким же образом США очень тесно сотрудничают с союзниками из Европейского Союза для сохранения в силе введенных санкций.

"И я думаю, это некоторым образом неожиданно для России, наверное, но Европейский Союз продемонстрировал удивительную стойкость в укреплении и сохранении силы (санкций - УНИАН)", - заявил Волкер.