11 погибших в колледже в Керчи были несовершеннолетними

Порядка 50 человек были госпитализированы, 10 из них находятся в тяжелом состоянии и пребывают в реанимации.

Одиннадцать из 20 погибших при взрыве и стрельбе в колледже в Керчи - это несовершеннолетние.

Об этом сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, передает ТАСС.

"Всего погибли 20 человек, в том числе 15 учащихся и пять сотрудников колледжа. Из 15 учащихся 11 несовершеннолетних", - сказала Скворцова.

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В среду днем студент Керченского политехнического колледжа открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении, после чего покончил с собой. В результате происшествия погибли, включая устроившего стрельбу и взрыв, 20 человек.

Порядка 50 были госпитализированы, 10 из них находятся в тяжелом состоянии и пребывают в реанимации. Уголовное дело, возбужденное по статье "Теракт", было переквалифицировано на статью "Убийство".

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