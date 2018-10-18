Стрельба в Керчи: опубликован список пострадавших

Пострадавшие были госпитализированы в пять больниц, 13 раненых после получения медицинской помощи отправились домой.

Оперативный штаб, организованный на месте массовой стрельбы в колледже в Керчи, обнародовал список 47 пострадавших.

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Список приводит местное издание "Крыминформ".

Пострадавшие были госпитализированы в пять больниц, 13 раненых после получения медицинской помощи отправились домой.

Больница в Ленино (Керченский район):

Бочка Мария Андреевна

Соколовская Анастасия Алексеевна

Ратаенко Анна Геннадиевна

Лоло Яна Игоревна

Зарубина Ксения Руслановна

Рыбкин Никита Игоревич

Веренюк Даниил

Ольшевский Игорь

Больница №1 (Керчь):

Лысенко Елизавета Денисовна

Ильясова Арзы

Жукова Виктория

Калиниченко Наталия

Грищенко

Бурлов

Брагина Екатерина Дмитриевна

Александрова Кристина

Михлина Юлия Сергеевна

Дьяченко

Васильева

Третьякова

Егорова Яна

Розанова Любовь Андреевна

Денего Карина Александровна

Чурина Надежда Константиновна

Симферопольская больница:

Радько

Крутько Николай

Керченский онкодиспансер:

Минолоева Юлия Владимировна

Кондрашечкин Валентин Витальевич

Темрюкская больница:

Шилина Анна Вячеславовна

Пененжик О.А.

Зацаренко Валерия Константиновна

Гурская Ксения Валерьевна

Красницкая

Получили помощь, но покинули медучреждения:

Пономарева Виктория

Николаева Юлия Владимировна

Демчук Виктория

Карпушина Фатиме Наильевна

Игорочкина Марина Викторовна

Нестеренко Кирилл Николаевич

Неизвестная Ирина

Мельник Анастасия Олеговна

Гуцуляк Виктория Александровна

Третьякова Наталья Андреевна

Мохова Виктория

Голозубова Татьяна

Галанова Алла Владимировна

Напомним, 17 октября на территории оккупированного Крыма в городе Керчи прогремел взрыв в политехническом колледже. Сначала сообщалось о 10 погибших и более полусотни пострадавших, позже число жертв возросло до 19 человек. Медики обнаружили в телах пострадавших металлические поражающие элементы, которыми были начинены взрывные устройства. В Сети распространяется информация, что взрыв был не один, а этому предшествовала стрельба.

По данным СМИ, подозреваемого в совершении теракта в Керчи нашли застреленным. СК РФ объявил взрыв в Керчи терактом, однако впоследствии следователи переквалифицировали дело на статью " убийство двух и более человек.

В оккупированном Крыму объявили режим чрезвычайной ситуации. Также на полуострове объявили трехдневный траур.