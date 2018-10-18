Возросло число жертв бойни в колледже в Керчи

Число жертв стрельбы в керченском колледже возросло до 20 человек. Об этом рассказал РосСМИ представитель оккупационной власти в Керчи Дилявер Мельгазиев.

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Он также сказал, что удалось опознать восемь из десяти пострадавших, которые находятся в тяжелом состоянии.

В оккупированной Керчи произошла атака на политехнический колледж. В совершении нападения подозревается 18-летний местный житель, он покончил с собой. В Крыму объявлен трехдневный траур.