Возросло число жертв бойни в колледже в Керчи
06:01, 18 октября 2018Мир
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Также удалось опознать восемь из десяти пострадавших, которые находятся в тяжелом состоянии.
Число жертв стрельбы в керченском колледже возросло до 20 человек. Об этом рассказал РосСМИ представитель оккупационной власти в Керчи Дилявер Мельгазиев.
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Он также сказал, что удалось опознать восемь из десяти пострадавших, которые находятся в тяжелом состоянии.
В оккупированной Керчи произошла атака на политехнический колледж. В совершении нападения подозревается 18-летний местный житель, он покончил с собой. В Крыму объявлен трехдневный траур.
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