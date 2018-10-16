New York Times: Автокефалия Украины разрушает имперские амбиции Путина

В Москве обвиняют Америку в том, что Киев разрывает исторические церковные связи с ней, но на самом деле именно российский президент в этом виноват.

Русская православная церковь сделала шаг на встречу разрыва связи с Константинопольским патриархатом в знак протеста против создания независимой церкви в Украине.

Впрочем, на самом деле это решение ставит целью полностью разорвать связь Москвы с церковью-матерью. Оно продиктовано желанием надавить на Константинополь. Российская сторона хочет, чтобы еще 12 независимых церквей создали давление на Вселенский патриархат, а не разорвали с ним общение так же, пишет New York Times.

«Это похоже на ультиматум с целью создать наиболее мощное давление на Константинополь», - пояснил старший научный сотрудник Центра Карнеги в Москве Александр Баунов.

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Он добавил, что эта российская стратегия или сработает, или вылезет боком. Поскольку Вселенский патриархат может решить продемонстрировать свою власть и все же выполнить решение об автокефалии Украины.

Вселенский патриарх Варфоломей, который считается «первым среди равных» в церковных делах, предпринял несколько шагов навстречу созданию украинской церкви. Он еще не передал Киеву томос, который формально подтвердит независимость УПЦ. Но решение от 1686 года о подчинении украинской церкви Москве было отменено. Константинополь лишь временно дал российской стороне право назначать митрополита в Киеве. А значит, теперь он может его отобрать. В России же думают иначе и называют шаг «незаконным».

Разные православные церкви разрывали связь между собой на протяжении истории существования восточного христианства. Собственно, сама РПЦ уже делала это в отношениях с Константинополем в 1996 году на несколько месяцев из-за спора за контроль над церковью в Эстонии. Однако, в Украине ставки значительно выше. Потому что украинских верующих больше, а кровопролитная война между Москвой и Киевом продолжается уже четыре года.

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Религиозная независимость Украины сильно сократит количество храмов РПЦ и подорвет ее претензии на роль лидера православного мира.

«Потеря церкви в Украине также будет иметь политические и исторические последствия. Киев считается местом зарождения русского православия. Более важно то, что любой раскол уничтожит последние имперские связи между Москвой и Киевом, похоронив усилия Владимира Путина по восстановлению империи на как можно большей территории под вывеской «русского мира»», - говорится в статье.

Россия, конечно, обвиняет США в манипуляциях с целью ее ослабить. Но многие обвиняют именно Путина в том, что он дал толчок расколу с Украиной, развязав против нее войну в 2014 году. Много украинцев не хотят, чтобы их церковь отчитывалась перед враждебной Москвой.

Конфронтация между Вселенским патриархатом и РПЦ ставит другие православные страны в неловкое положение. Им приходится выбирать между богатством и властью, которые предлагает российская церковь благодаря Кремлю, и тысячелетними церковными традициями, которые представляет церковь-мать в Константинополе.