РПЦ разорвала отношения со Вселенским патриархатом

Соответствующее решение было принято сегодня на заседании Синода РПЦ в Минске.

Русская православная церковь приняла решение о полном прекращении евхаристических отношений с Константинопольским патриархатом, сообщает пресс-служба РПЦ.

Соответствующее решение было принято на заседании Синода РПЦ в Минске.

«На заседании Священного Синода Русской православной церкви, состоявшемся 15 октября 2018 года в Минске, было принято заявление в связи с посягательством Константинопольского патриархата на каноническую территорию РПЦ», - говорится в сообщении.

«Члены Священного Синода признали невозможным дальнейшее пребывание в евхаристическом общении с Константинопольским патриархатом», - отметили в РПЦ.

В заявлении, в частности, сказано: «Принятие в общение раскольников и анафематствованного в другой поместной церкви лица со всеми рукоположенными ими епископами и клириками, посягательство на чужие канонические уделы, попытка отречься от собственных исторических решений и обязательств, - все это выводит Константинопольский патриархат за пределы канонического поля и, к великой нашей скорби, делает невозможным для нас продолжение евхаристического общения с его иерархами, духовенством и мирянами».

«Отныне и впредь до отказа Константинопольского патриархата от принятых им антиканонических решений для всех священнослужителей Русской православной церкви невозможно сослужение с клириками Константинопольской церкви, а для мирян - участие в таинствах, совершаемых в ее храмах», - подчеркнули в РПЦ.

В свою очередь руководитель Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион добавил, что Русская православная церковь не признает решения Константинопольского патриархата о предоставлении Украинской церкви автокефалии.

«Было принято решение об отмене акта Константинопольского патриархата 1686 года о включении Киевской метрополии в состав Московского патриархата, а также было принято решение об учреждении ставропигии Константинопольского патриархата в Украине. Все эти решения, с точки зрения РПЦ, являются беззаконными и канонически ничтожными. РПЦ не принимает этих решений, не будет им следовать», - цитирует Илариона российское государственное информагентство ТАСС.

По его словам, Русская православная церковь рассчитывает, что Константинополь «пересмотрит свои решения по Украине».

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Как сообщал УНИАН, 11 октября по результатам заседания Синода было обнародовано решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины. Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

14 октября предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет заявил, что в Москве поднялся переполох из-за решения Вселенского патриархата предоставить автокефалию украинской церкви и предусматривает противодействие на пути объединения трех украинских православных церквей в одну.

Напомним, что 25 сентября, УПЦ МП заявила, что требует от Константинопольского патриархата отозвать экзархов с Украины. В частности, священный Синод УПЦ МП на заседании, которое состоялось 25 сентября в Киево-Печерской Лавре, выразил свое отношение относительно назначения Константинопольским патриархатом экзархов в Киев.