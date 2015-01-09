Последний номер Charlie Hebdo продают на аукционе за 100 тыс. евро

Следующий номер Charlie Hebdo выйдет рекордным тиражом в 1 млн экземпляров. Обычный тираж издания не превышал 60 тыс. экземпляров, сообщает Би-би-си.

Этим шагом редакция желает почтить память погибших сотрудников и выразить протест радикально настроенным людям.

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Напомним, 7 января в Париже в офисе Charlie Hebdo были убиты 12 человек, около 20 человек получили ранения. По словам очевидцев, в офис вошли два вооруженных человека в масках и открыли стрельбу. Нападавшие выкрикивали: "Аллах акбар". После теракта в Charlie Hebdо во Франции несколько мечетей подверглись нападениям. Операция по поиску террористов пока не принесла результатов.