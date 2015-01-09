Последний номер Charlie Hebdo продают на аукционе за 100 тыс. евро
Последний номер выпуска французского сатирического еженедельника Charlie Hebdo под номером 1177 выставлен на продажу на аукцион eBay по цене 100 тыс. евро.
Следующий номер Charlie Hebdo выйдет рекордным тиражом в 1 млн экземпляров. Обычный тираж издания не превышал 60 тыс. экземпляров, сообщает Би-би-си.
Этим шагом редакция желает почтить память погибших сотрудников и выразить протест радикально настроенным людям.
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Напомним, 7 января в Париже в офисе Charlie Hebdo были убиты 12 человек, около 20 человек получили ранения. По словам очевидцев, в офис вошли два вооруженных человека в масках и открыли стрельбу. Нападавшие выкрикивали: "Аллах акбар". После теракта в Charlie Hebdо во Франции несколько мечетей подверглись нападениям. Операция по поиску террористов пока не принесла результатов.