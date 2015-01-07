В Париже обстреляли офис сатирической газеты Charlie Hebdo, есть погибшие - СМИ

13:34, 07 января 2015
Мир
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Сообщается, что застрелили 7 или 10 человек.

@yvecresson

По меньшей мере один человек погиб в результате стрельбы в парижском офисе сатирической газеты Charlie Hebdo, ранее уже подвергавшейся нападению после публикации карикатур на мусульманских лидеров, сообщает BBC.

Официального подтверждения информации о погибших пока нет.

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По словам очевидцев, в нападении участвовало несколько людей, вооруженных автоматами Калашникова. 

Напавших было как минимум двое, они были вооружены автоматами Калашникова, передает LB.ua со ссылкой на СМИ.

"Было слышно, как несколько мужчин в черных капюшонах кричали, что Пророк отомстил", - цитирует The Telegraph журналиста телеканала Europe1 News.

СМИ сообщают, что есть убитые. Точной информации пока нет, но сообщается, что застрелили 7 или 10 человек.

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