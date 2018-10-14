В Турции грузовик с мигрантами сорвался с моста, погибли 22 человека (фото)

Вблизи турецкого города Измир грузовик с мигрантами сорвался с шоссе и упал в канал.

В провинции Измир на западе Турции сегодня утром в результате автомобильной аварии погибли 22 человека.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на турецкое государственное информагентство Anadolu.

Отмечается, что погибшие были мигрантами, которые находились на территории Турции нелегально. Среди жертв есть дети. Травмы получили еще 13 человек.

Авария произошла в 8 утра, грузовик упал с шоссе в канал и перевернулся. Он перевозил мигрантов из города Айдын. Пострадавшие имели договоренности с местными о переправке их лодки на греческий остров Самос, расположенный к югу от Измира. Пока правоохранители выясняют, из какой страны прибыли эти люди.

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В 2016 году ЕС и Турция подписали соглашение, согласно которому турецкая сторона обязывалась принимать обратно беженцев и мигрантов, прибывших в Грецию через территорию Турции. Кроме того, Анкара обещала жестче противостоять деятельности контрабандистов, перевозивших по морю мигрантов из Турции в Европу. ЕС, в свою очередь, согласился предоставлять Турции миллиардную денежную помощь для обеспечения беженцев продуктами питания и вещами первой необходимости. Это соглашение привело к резкому падению количества искателей убежища, прибывающих в Грецию через Турцию.

Но в 2018 году наблюдается существенный рост числа нелегальных мигрантов, которые попадают в Европейский Союз через территорию Турции. Согласно докладу Европейской Комиссии, с января до середины сентября текущего года по этому маршруту в Европу попали более 38 тысяч мигрантов, что на 43 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.