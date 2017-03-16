Турция грозит разорвать соглашение с ЕС о мигрантах - СМИ

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил разорвать соглашение о мигрантах с Европейским Союзом.

Как сообщает ВВС Украина, он заявил, что ЕС "может забыть", что Турция согласилась на реадмиссию мигрантов, которые не смогли получить статус беженца в странах ЕС.

Согласно соглашению, заключенному в марте 2016 года, мигрантов, которые прибывают в Грецию и Болгарию, которые находятся в составе ЕС, отправляют обратно в Турцию, при условии, что они не обратились с просьбой об убежище или их прошение отклонили.

"Теперь они говорят о реадмиссии. Какая реадмиссия? Забудьте об этом", - сказал сегодня турецкий президент.

"Вы не впустили моего министра в Нидерланды. Вы забрали право посадки у моего министра иностранных дел. Вы не даете нам проводить встречи возле здания генерального консульства, которое является моей землей. Но после этого вы ожидаете от нас делать это (принимать обратно мигрантов). Этого не произойдет", - добавил он.

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Заявления Эрдогана появились на фоне дипломатического скандала между ЕС и Турцией, разгоревшегося в минувшую субботу, когда нидерландские власти не разрешили двум турецким министрам - сначала главе МИД Турции Мевлюту Чавушоглу, а позднее министру по делам семьи и социальной политики Турции Фатиме Бетюль Сайян Кайе - выступить в Роттердаме перед гражданами Турции, которые живут в Нидерландах.

Турецкие чиновники собирались убедить своих сограждан поддержать изменения в конституцию Турции, которые существенно расширяют полномочия президента. Референдум по этому вопросу назначен на 16 апреля.

Власти Нидерландов не разрешили Чавушоглу въехать в страну, а Фатиму Бетюль Сайян Кайе эскортували до немецкой границы. Правительство Нидерландов объяснило запрет на проведение митинга соображениями безопасности.

Ранее власти Австрии, Германии и Швейцарии также запретили выступления турецких официальных лиц, сославшись на возможные проблемы по безопасности.

После этого Эрдоган сравнил Нидерланды с "банановой республикой", потребовал от международных организаций ввести санкции против страны и обвинил страны Запада в исламофобии. "Я говорил, что с нацизмом покончено, но я ошибался, нацизм жив на Западе", - заявил он.

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала эти высказывания неприемлемыми и выразила Нидерландам свою "полную поддержку и солидарность".

Премьер Нидерландов Марк Рютте также назвал заявления Эрдогана неприемлемыми.