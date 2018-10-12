Смоленская катастрофа: ПАСЕ призвала Россию вернуть Польше обломки самолета Качинского

Подготовка рапорта длилась более четырех лет.

Парламентская ассамблея Совета Европы призвала Россию вернуть Польше обломки самолета Ту-154М, разбившегося под Смоленском 10 апреля 2010 года.

Представители парламента Совета Европы на заседании 12 октября в Страсбурге приняли рапорт и резолюцию по этому делу, сообщает "Польское радио".

Подготовка рапорта длилась более четырех лет. В этом документе учтены оценки экспертов международного права, которые признали, что согласно чикагской конвенции, обломки Ту-154М необходимо вернуть Польше. Указано, что это должно произойти в тесном сотрудничестве с польскими экспертами, чтобы избежать разрушения потенциального доказательного материала.

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В резолюции учли одну поправку, которую польские парламентарии не поддержали – что возвращение обломков самолета должна сопровождать медиация между польской и российской сторонами.

Справка УНИАН. 10 апреля 2010 года неподалеку от аэродрома «Северный» под Смоленском разбился самолет Ту-154. На его борту находились президент Польши Качинский, его супруга и другие высокопоставленные лица - всего 96 человек. Все они погибли.

В Межгосударственном авиационном комитете назвали причинами катастрофы неправильные действия экипажа самолета и психологическое давление на него. В свою очередь Комиссия государственной авиации по расследованию авиакатастроф МВД Польши признала причиной катастрофы ошибку экипажа, выделив в качестве фактора происшествия недостаточное аэронавигационное обеспечение полета со стороны диспетчеров аэродрома.

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Сторонники польской партии «Закон и справедливость» (PiS), соучредителем которой был Качинский, убеждены, что катастрофа стала следствием организованного покушения на жизнь президента, и заявили, что власти Польши и РФ скрывают это. В Польше решили повторно расследовать причины Смоленской катастрофы и создали новую комиссию.

10 апреля бывший министр обороны Польши, председатель подкомиссии по расследованию Смоленской катастрофы Антоний Мацеревич заявил, что причиной смерти был взрыв, который произошел перед тем, как самолет упал на землю. В свою очередь, в СК РФ утверждают, что на борту самолета взрыва не было.