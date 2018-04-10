"Взрыв": в Польше назвали официальную причину смерти жертв Смоленской катастрофы

Пассажиры самолета погибли от взрыва, а не от падения.

Официальной причиной смерти жертв Смоленской катастрофы стал взрыв, который произошел перед тем, как самолет с бывшим польским президентом Лехом Качиньским и другими польскими дипломатами упал на землю. Таким образом пассажиры погибли, еще до того как самолет упал.

Об этом в эфире телеканала TVP 1 рассказал бывший министр обороны Антоний Мацеревич, который является председателем польской подкомиссии по расследованию Смоленской катастрофы.

Мацеревич отметил, что выяснение причин катастрофы может продолжаться в течение нескольких лет, однако на данный момент установлена причина смерти пассажиров самолета Ту-154.

"Пассажиры погибли от взрыва центроплана перед столкновением самолета с землей", - сказал Мацеревич.

Читайте такжеВ гробах жертв Смоленской катастрофы оказались перепутанные фрагменты тел и мусорОн отметил, что об этом будет идти речь в официальном рапорте, подписанном всеми членами комиссии, который может быть опубликован уже в ближайшие дни.

Справка УНИАН. 10 апреля 2010 года неподалеку от аэродрома "Северный" возле Смоленска разбился самолет Ту-154 с президентом Польши Лехом Качинским на борту. В катастрофе погибли 96 человек. Польская делегация направлялась на мероприятия к 70-й годовщине Катынской трагедии.

10 января 2018 года международный эксперт подкомиссии Минобороны Польши в делах повторного расследования катастрофы Фрэнк Тейлор заявил, что левое крыло президентского самолета, разбившегося под Смоленском было уничтожено в результате внутреннего взрыва. Как утверждает эксперт, существовало несколько источников взрыва - в крыле, в слоте и в центроплане самолета, что подтвердил анализ механизма удара двери об землю. Береза не имела влияния на первичное разрушение крыла.

«Эти выводы приняли члены подкомиссии, и они являются одним из ключевых утверждений технического рапорта», - говорится в заявлении на сайте Минобороны Польши.