Полиция Британии расследует смерть соратника Березовского как убийство

На его шее были видны следы удушения, однако полной уверенности в насильственном характере смерти изначально не было.

Полиция Великобритании возбудила уголовное дело об убийстве российского предпринимателя Николая Глушкова после того, как экспертиза показала, что он был задушен.

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Семья Глушкова извещена о решения полиции, которая предоставляет родственникам моральную поддержку, говорится в сообщении на сайте полиции Лондона, передает радио Свобода.

68-летнего Глушкова, бывшего близкого делового партнера покойного российского олигарха и критика Кремля Бориса Березовского обнаружили мертвым поздно вечером 13 марта в его квартире в Лондоне.

На его шее были видны следы удушения, однако полной уверенности в насильственном характере смерти изначально не было.

Глушкова нашли мертвым через неделю после отравления в британском Солсбери бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Они находятся в больнице в критическом состоянии. По данным британских следователей, их отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанном в России. Власти Британии возлагают на Москву ответственность за это отравление. Россия обвинения отвергает.