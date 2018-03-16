Полиция Британии расследует смерть соратника Березовского как убийство

19:08, 16 марта 2018
Мир
244
Иллюстрация \ REUTERS

Читайте такжеВ Лондоне нашли мертвым бизнес-партнера умершего олигарха Березовского - СМИ

Семья Глушкова извещена о решения полиции, которая предоставляет родственникам моральную поддержку, говорится в сообщении на сайте полиции Лондона, передает радио Свобода.

68-летнего Глушкова, бывшего близкого делового партнера покойного российского олигарха и критика Кремля Бориса Березовского обнаружили мертвым поздно вечером 13 марта в его квартире в Лондоне.

На его шее были видны следы удушения, однако полной уверенности в насильственном характере смерти изначально не было.

Глушкова нашли мертвым через неделю после отравления в британском Солсбери бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Они находятся в больнице в критическом состоянии. По данным британских следователей, их отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанном в России. Власти Британии возлагают на Москву ответственность за это отравление. Россия обвинения отвергает.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Россия#Лондон