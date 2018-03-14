Смерть бизнес-партнера Березовского вызвала «серьезные вопросы» у полиции (видео)

На протяжении многих лет бизнесмен страдал заболеванием крови. В то же время, как рассказали «Коммерсанту» знакомые Глушкова, на его теле были видны следы удушения.

Одновременно с делом об отравлении Сергея Скрипаля в Великобритании идет еще одно расследование, касающееся выходца из России.

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13 марта бывший первый заместитель гендиректора «Аэрофлота» 69-летний Николай Глушков был найден мертвым у себя дома в Лондоне. Об этом Business FM сообщил его адвокат Андрей Боровков со ссылкой на родственников Глушкова.

На протяжении многих лет бизнесмен страдал заболеванием крови. В то же время, как рассказали «Коммерсанту» знакомые Глушкова, на его теле были видны следы удушения.

Ранее топ-менеджер был заочно приговорен в России к восьми годам заключения за хищение средств авиакомпании и бежал в Великобританию. Глушков был партнером Бориса Березовского, найденного повешенным в Лондоне в марте 2013 года. Известно, что он называл Березовского «своим единственным другом» и в версию о его самоубийстве не верил.

На официальном уровне гипотезы о причастности России к гибели Глушкова пока не озвучивались, о санкциях речь не идет. Тем не менее без подозрений не обошлось, говорит старший международный корреспондент CNN в Лондоне Ник Пейтон Уолш:

«Следует сразу предупредить, что расследование находится на очень ранней стадии, а причина смерти пока не объявлена. Тем не менее следственные действия ведет антитеррористическое подразделение Скотланд-Ярда — во многом именно из-за атмосферы подозрительности и, можно сказать, страха, охватившей Лондон из-за отравления Сергея Скрипаля и его дочери. Как говорится в официальном заявлении полиции, на данном этапе они не считают, что инциденты могут быть связаны. Кроме того, справедливости ради стоит отметить, ранее в прессе писали о том, что у Глушкова были проблемы со здоровьем. Тем не менее, несмотря на все оговорки, то, что еще один человек, перешедший дорогу российским властям, обнаружен мертвым у себя дома, тем более во времена такой напряженности, вызывает множество серьезных вопросов».