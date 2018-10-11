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Опасный антистресс: в Лос-Анджелесе местные снимают напряжение метанием топора (видео)

11:16, 11 октября 2018
Мир
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Об этом говорится в сюжете ТСН. Древнее искусство метания топора дается не всем и не с первого раза. Впрочем, говорят специалисты, такое развлечение - хороший способ разрядиться, снять напряжение и в конце концов отложить телефон.

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Клиенты на площадке разные - от пар на первом свидании, до тех, кому в любви не повезло. Даже устраивают вечеринки по случаю развода. 

Ранее на фестивале в США показали чудо-тыкву весом в почти тонну.

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Теги: #США#нападение с топором