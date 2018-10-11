Опасный антистресс: в Лос-Анджелесе местные снимают напряжение метанием топора (видео)
11:16, 11 октября 2018Мир
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Клиенты на площадке разные - от пар на первом свидании, до тех, кому в любви не повезло.
Небезпечний антистрес: мешканці Лос-Анджелеса знімали напругу метанням сокири
В Лос-Анджелесе местные снимают напряжение метанием топора.
Об этом говорится в сюжете ТСН. Древнее искусство метания топора дается не всем и не с первого раза. Впрочем, говорят специалисты, такое развлечение - хороший способ разрядиться, снять напряжение и в конце концов отложить телефон.
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Клиенты на площадке разные - от пар на первом свидании, до тех, кому в любви не повезло. Даже устраивают вечеринки по случаю развода.
Ранее на фестивале в США показали чудо-тыкву весом в почти тонну.
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