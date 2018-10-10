На фестивале в США показали чудо-тыкву весом в почти тонну (видео)

Огромную тыкву вырастил начинающий садовник. Мужчина признался, что за своим овощем ухаживал месяцами.

На ежегодном фестивале в американском штате Калифорния определили самую большую тыкву. Вес ее составил 984 килограмма.

Об этом говорится в сюжете ТСН. Вырастил этого великана обычный пилот из Орегона. Говорит, секретов богатого урожая нет, сам – начинающий садовник, для которого тыквы – это просто хобби.

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Признается лишь, что у него были хорошие семена и за своим овощем ухаживал месяцами.

После победы на конкурсе мужчина намерен установить тыкву перед своим домом.

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