На фестивале в США показали чудо-тыкву весом в почти тонну (видео)
15:22, 10 октября 2018Мир
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Огромную тыкву вырастил начинающий садовник. Мужчина признался, что за своим овощем ухаживал месяцами.
На щорічному конкурсі у Північній Каліфорнії визначили найбільший гарбуз
На ежегодном фестивале в американском штате Калифорния определили самую большую тыкву. Вес ее составил 984 килограмма.
Об этом говорится в сюжете ТСН. Вырастил этого великана обычный пилот из Орегона. Говорит, секретов богатого урожая нет, сам – начинающий садовник, для которого тыквы – это просто хобби.
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Признается лишь, что у него были хорошие семена и за своим овощем ухаживал месяцами.
После победы на конкурсе мужчина намерен установить тыкву перед своим домом.
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