Путин и Трамп могут встретиться в День святого Валентина
21:53, 10 октября 2018Мир
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Лидеры могут встретиться на Арктическом саммите в Хельсинки.
Дональд Трамп и Владимир Путин / REUTERS
Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп могут встретиться в Финляндии в День святого Валентина.
Издание Helsingin Sanomat отмечает, что переговоры сторон продвинулись настолько, что идет речь о выборе дат. Сообщается, что лидеры могут встретиться на Арктическом саммите в Хельсинки.
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В свою очередь, президент Финляндии Саули Ниинисте, комментируя встречу Путина и Трампа, отметил, что «ситуация на удивление стала меняться к лучшему» из-за роста интереса с американской стороны.
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