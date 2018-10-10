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Путин и Трамп могут встретиться в День святого Валентина

21:53, 10 октября 2018
Мир
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Дональд Трамп и Владимир Путин / REUTERS

Издание Helsingin Sanomat отмечает, что переговоры сторон продвинулись настолько, что идет речь о выборе дат. Сообщается, что лидеры могут встретиться на Арктическом саммите в Хельсинки.

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В свою очередь, президент Финляндии Саули Ниинисте, комментируя встречу Путина и Трампа, отметил, что «ситуация на удивление стала меняться к лучшему» из-за роста интереса с американской стороны.

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Теги: #встреча#Дональд Трамп#Владимир Путин