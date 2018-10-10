Forbes назвал лучших работодателей мира

Шесть из десяти мест в топ-10 заняли американские компании.

Второй год подряд первое место в рейтинге лучших работодателей мира по версии Forbes заняла материнская компания Google - Alphabet, в которой работают более 80 тыс. сотрудников.

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На втором месте в списке Microsoft (124 тыс. сотрудников), на третьем – Apple, также сохранившая свою позицию с прошлого года. Japan Exchange Group, занимавшая третью строчку в прошлом году, в этом опустилась на девять пунктов – до 12-го места.

Шесть из десяти мест в топ-10 заняли американские компании, отмечает Forbes. Помимо Alphabet, Microsoft и Apple в первую десятку вошли Walt Disney, Amazon и Celgene. Также в топ-10 вошли две немецкие компании (Daimler и BMW Group), одна тайская (Kasikornbank) и одна гонконгская (CNOOC).

Сотрудники Alphabet зарабатывают около $200 тыс. в год.

Всего в списке 500 компаний, из них 185 американских. Также в рейтинг лучших работодателей вошли 80 компаний из Китая и Гонконга.