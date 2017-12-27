Forbes обнародовал рейтинг самых кассовых актеров 2017 года
12:38, 27 декабря 2017
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Рейтинг возглавил Вин Дизель. Кинокартины с его участием собрали $1,6 млрд.
Иллюстрация REUTERS
Вин Дизель, известный по серии фильмов «Форсаж», возглавил рейтинг самых кассовых актеров по версии журнала Forbes. По данным издания, за 2017 год кинокартины с участием американского актера собрали $1,6 млрд.
Читайте такжеВ США назвали самого прибыльного актера 2017 годаВторое место в рейтинге занял Дуэйн Джонсон, фильмы с которым принесли $1,5 млрд. На третьем месте расположилась актриса Галь Гадот,— киноленты с ее участием собрали в прокате $1,4 млрд.
В десятку рейтинга также вошли: Эмма Уотсон ($1,3 млрд), Джонни Депп ($1,1 млрд), Дэйзи Ридли ($1,08 млрд), Том Холланд ($888 млн), Крис Прэтт ($864 млн), Крис Хемсворт ($845 млн) и Джон Бойега ($815 млн).
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