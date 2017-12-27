Forbes обнародовал рейтинг самых кассовых актеров 2017 года

Вин Дизель, известный по серии фильмов «Форсаж», возглавил рейтинг самых кассовых актеров по версии журнала Forbes. По данным издания, за 2017 год кинокартины с участием американского актера собрали $1,6 млрд.

Читайте такжеВ США назвали самого прибыльного актера 2017 годаВторое место в рейтинге занял Дуэйн Джонсон, фильмы с которым принесли $1,5 млрд. На третьем месте расположилась актриса Галь Гадот,— киноленты с ее участием собрали в прокате $1,4 млрд.

В десятку рейтинга также вошли: Эмма Уотсон ($1,3 млрд), Джонни Депп ($1,1 млрд), Дэйзи Ридли ($1,08 млрд), Том Холланд ($888 млн), Крис Прэтт ($864 млн), Крис Хемсворт ($845 млн) и Джон Бойега ($815 млн).