В результате взрыва в столичном аэропорту Сомали погибли четыре человека

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на агентство Ассошиэйтед пресс.

Как заявил представитель полиции Сомали Мохаммед Хусейн (Mohamed Hussein), взрыв произошел на дороге, ведущей к аэропорту, рядом с колонной военнослужащих. Террорист-смертник подъехал к колонне на начиненной взрывчаткой машине и подорвал себя. Жертвами взрыва, по словам представителя полиции, стали в основном пешеходы, находившиеся около места происшествия.

Пока ни одна группировка, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за случившееся.

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В Сомали базируется радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), имеющая тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида". "Аш-Шабаб" ведет вооруженную борьбу против центрального правительства страны и препятствует там гуманитарной деятельности ООН. Группировка неоднократно брала на себя ответственность за теракты и нападения на территории страны.