В США в аварии с участием свадебного лимузина погибли 20 человек (видео)

Машина вылетела на парковку и сбила насмерть нескольких покупателей.

В американском штате Нью-Йорк столкновение двух автомобилей унесло жизни 20 человек.

Авария произошла возле магазина в городке Скогари в субботу, 6 октября, около 2 часов дня по местному времени. Об этом пишет The New York Times.

По предварительным данным, лимузин столкнулся с другим автомобилем и вылетел на парковку, где сбил насмерть нескольких покупателей.

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Менеджер магазина рассказала, что лимузин спускался по дороге с холма на большой скорости - около 120 километров в час. На перекрестке возле магазина машина столкнулась с другим автомобилем, марку которой она не запомнила. После столкновения одна из машин вылетела с дороги и упала в овраг.

В лимузине находились гости свадебной вечеринки - молодые поженились этим летом. 18 погибших были в лимузине, еще двое - покупатели с парковки, передает USA Today.

Правоохранители пока не сообщают имена погибших, поскольку еще не все их родственники знают о том, что произошло.