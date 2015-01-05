Погода в районе крушения самолета AirAsia улучшилась, водолазы возобновили поиски

Об этом заявил оперативный директор Национального поисково-спасательного управления Индонезии Суприяди, передают РИА Новости.

Спасатели обнаружили пять крупных объектов, размеры наибольшего из них составляют 18 метров в длину и 5,4 метра в ширину. Предполагается, что это фюзеляж самолета. Суприяди подчеркнул, что скорее всего там будут обнаружены тела пассажиров и экипажа.

"Но сегодняшняя поисковая операция, опять же, зависит от погоды", — сказал Суприяди.

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Национальное управление метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии заявило в воскресенье что экстремальные погодные условия в зоне поисково-спасательной операции в районе крушения самолета угрожают жизни самих спасателей. Ежедневно проводится воздушная разведка, обследовано 112 квадратных километров территории.

Самолет Airbus А320, на борту которого находились 162 человека (155 пассажиров и семь членов экипажа), потерпел крушение 28 декабря над Яванским морем. По предварительной версии, крушение самолета произошло из-за плохих погодных условий.