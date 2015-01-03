Лайнер AirAsia не имел права вылета в день крушения - компании могут запретить полеты

О готовящейся масштабной проверке AirAsia заявил глава управления воздушного транспорта Минтранса Индонезии Джоко Муратмоджо. По его словам, компания может потерять лицензию на работу в Индонезии, но «речь пока идет лишь о возможности», передает РБК со ссылкой на Reuters.

Причиной проверки стал тот факт, что AirAsia по маршруту Сурабая – Сингапур имела разрешения на полеты только по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам. Катастрофа Airbus А320 над Яванским морем произошла в воскресенье, то есть полет выполнялся без разрешения.

Самолет Airbus А320, на борту которого находились 162 человека (155 пассажиров и семь членов экипажа), потерпел крушение 28 декабря над Яванским морем. По предварительной версии, крушение самолета произошло из-за плохих погодных условий. 30 декабря спасателям удалось обнаружить тела и спасательные жилеты в районе поисковой операции, а 31 декабря при помощи эхолокационной съемки было установлено, что корпус самолета лежит в перевернутом положении на глубине 24–40 м.

3 января спасатели сообщили, что обнаружили на глубине 30 м в районе поисков два крупных объекта.

AirAsia – малайзийский лоукостер, начавший деятельность в 1996 году. Ранее с самолетами компании не было серьезных инцидентов. Компания является одним из крупнейших эксплуатантов самолетов Airbus А320 – весь флот компании (169 самолетов) сейчас состоит из этих самолетов