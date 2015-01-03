Одной из причин крушения лайнера AirAsia могла стать плохая погода
Экстремально тяжелые погодные условия могли стать одной из причин крушения самолета авиакомпании AirAsia, выполнявшего рейс по маршруту из города Сурабая (Индонезии) в Сингапур.
Об этом сообщает электронная версия газеты Straits Times, пишет ТАСС.
"Возможно, произошло обледенение самолета, в результате чего были повреждены двигатели", - приводит газета выдержки из доклада индонезийского метеорологического, климатического и геофизического агентства. Вместе с тем подчеркивается, что "это лишь версия, основанная на получении метеосводок, но никак не окончательный вывод следствия".
Представители агентства также отметили, что "скорее всего самолет попал в штормовой фронт". Кроме того, представленный перед вылетом прогноз погоды показывал, что маршрут "вызывает беспокойство", указывается в докладе.
Ранее сообщалось, что экипаж попытался обойти фронт, запросив другую высоту. Однако наземные службы Индонезии отказали в переходе на другой эшелон, разрешив уклониться влево.
Поиски разбившегося самолета авиакомпании AirAsia в Яванском море осложнены тяжелыми погодными условиями. Об этом сообщил командующий ВМС Малайзии Абдул Азиз Джафар.
По его словам, в районе проведения операции наблюдаются волны высотой до 4 метров, скорость ветра превышает 15 метров в секунду. Основное внимание, как ожидается, будет уделено подводным работам, поскольку до сих пор не найдены "черные ящики", а также непосредственно весь фюзеляж самолета А320-200, на борту которого находились 162 человека.
Общее число обнаруженных тел погибших достигло 30, при этом эксперты отмечают, что большинство погибших могут быть непосредственно в самом самолете, который, предположительно, находится на глубине около 30 метров.
В поисковой операции принимают участие в общей сложности 65 кораблей и судов, 14 самолетов и 19 вертолетов.
28 декабря 2014 года лайнер AirAsia примерно через 40 минут после вылета исчез с экранов радаров, находясь в районе острова Калимантан (Борнео).