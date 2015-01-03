Одной из причин крушения лайнера AirAsia могла стать плохая погода

Об этом сообщает электронная версия газеты Straits Times, пишет ТАСС.

"Возможно, произошло обледенение самолета, в результате чего были повреждены двигатели", - приводит газета выдержки из доклада индонезийского метеорологического, климатического и геофизического агентства. Вместе с тем подчеркивается, что "это лишь версия, основанная на получении метеосводок, но никак не окончательный вывод следствия".

Представители агентства также отметили, что "скорее всего самолет попал в штормовой фронт". Кроме того, представленный перед вылетом прогноз погоды показывал, что маршрут "вызывает беспокойство", указывается в докладе.

Ранее сообщалось, что экипаж попытался обойти фронт, запросив другую высоту. Однако наземные службы Индонезии отказали в переходе на другой эшелон, разрешив уклониться влево.

Поиски разбившегося самолета авиакомпании AirAsia в Яванском море осложнены тяжелыми погодными условиями. Об этом сообщил командующий ВМС Малайзии Абдул Азиз Джафар.

По его словам, в районе проведения операции наблюдаются волны высотой до 4 метров, скорость ветра превышает 15 метров в секунду. Основное внимание, как ожидается, будет уделено подводным работам, поскольку до сих пор не найдены "черные ящики", а также непосредственно весь фюзеляж самолета А320-200, на борту которого находились 162 человека.

Общее число обнаруженных тел погибших достигло 30, при этом эксперты отмечают, что большинство погибших могут быть непосредственно в самом самолете, который, предположительно, находится на глубине около 30 метров.

В поисковой операции принимают участие в общей сложности 65 кораблей и судов, 14 самолетов и 19 вертолетов.

28 декабря 2014 года лайнер AirAsia примерно через 40 минут после вылета исчез с экранов радаров, находясь в районе острова Калимантан (Борнео).