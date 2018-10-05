Bloomberg: Россия угрожает всем в мире, и ее кибератаки это доказывают

Москва совершает преступления в других странах, а потом атакует тех, кто пытается их расследовать.

Отравление бывшего шпиона. Мошенничество в спорте. Уничтожение пассажирского лайнера над Украиной и убийство 300 человек на его борту.

Международное сообщество на протяжении последних лет обвиняло Россию во всех этих преступлениях. И вот мир снова указал на нее пальцем. На этот раз российские агенты пытались с помощью хакерских атак подорвать и дискредитировать расследование всех этих событий.

Об этом пишет Bloomberg, напоминая, что в четверг правительства США, Великобритании и Нидерландов одновременно обвинили офицеров ГРУ в попытке сломать системы организаций, которые расследовали российские преступления. В частности, они атаковали несколько антидопинговых агентств и орган ООН, который борется с распространением химического оружия в мире. Некоторые наиболее активные действия России были нацелены против чиновников в Великобритании и тех, кто обнаружил, что Москва стоит за попыткой убийства бывшего шпиона на британской территории.

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«ГРУ пыталось прибрать тот беспорядок, который создала Россия», - сказал посол Великобритании в Нидерландах Питер Уилсон.

Не все обвиняемые россияне – это неизвестные оперативники разведки. Трое из семи человек, на которых указали пальцем США, уже были обвинены американскими прокурорами. Это Иван Ермаков, Дмитрий Бадин и Артем Малышев. В июле их назвали теми, кто украл электронные письма Демократической партии и опубликовал их перед выборами 2016 года.

Вчерашние обвинения стали унижением для России, так же как и тот факт, что нидерландские правоохранители схватили нескольких ее офицеров перед зданием одного из органов ООН, когда они готовились перехватить wi-fi-сигналы. У агентов конфисковали ноутбуки, информация на которых проливает новый свет на агрессивную активность России. Как сказали представители британского правительства, россиян поймали «на горячем».

«ГРУ застали врасплох, и это был плохой день для него», - сказал изданию неназванный чиновник.

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Бывший сотрудник Департамента юстиции США Дэвид Лауфман, который проводил надзор за уголовными расследованиями кибератак со стороны других стран, заметил, что вчерашние обвинения против России стали результатом международного сотрудничества. И это указывает "на действительно международную» угрозу со стороны российской разведки, которая пытается подорвать правительства и бизнес других стран по всему миру. Обвинения, объявленные в США, разоблачают «агрессивность российской разведслужб в использовании кибернетических методов войны для поддержки операций влияния».

Другой юрист Департамента юстиции Адам Лури похвалил ФБР и Департамент за то, что они вывели дело о российских кибератаках на передний план как раз тогда, когда эти американские ведомства сами оказались под политическим давлением.

«Я удивлюсь, если Россия не воспримет это как сигнал», - сказал Лури.