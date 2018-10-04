Foreign Policy: Россия открыла новый фронт в информационной войне против Запада

Теперь Москва пытается поляризовать общество в Норвегии и подорвать его доверие к своему правительству.

Утром 5 декабря 2017 года 62-летний пенсионер и бывший пограничник Норвегии Фроде Берг разместил на своей странице в Facebook фото заснеженной Красной площади с подписью: «Рождество в Москве!».

За день до того норвежец оставил свой дом в Киркенесе – небольшом городке близ арктической границы с Россией. Он хотел провести выходные в российской столице, навестить друзей и купить несколько вещей на Рождество. Но Берг так и не вернулся домой.

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Его арестовали агенты ФСБ, найдя у него конверт с тремя тысячами евро наличными. Норвежца обвинили в участии в сложной шпионской операции в 2015 году, целью которой было получить информацию о флоте ядерных субмарин России в Арктике, пишет Foreign Policy.

Вот уже десять месяцев подряд Берга держат в московской тюрьме «Лефортово» без объявления официальных обвинений. Однако, ему грозит до 20 лет за решеткой.

Отношения между Россией и Норвегией, которая участвует в НАТО, худшие со времен завершения Холодной войны. Однако, многие подозревают, что у этой арктической шпионской драмы есть и другая сторона. Россия может быть заинтересована в расколе и разжигании недоверия своего североевропейского соседа к собственному же правительству. Ведь Норвегия разместила у себя недавно еще больше солдат США и планирует провести учения вместе с союзниками по НАТО. Учитывая резонанс в скандинавской стране после ареста Берга, Москва, кажется, успешно добивается своего.

Этот случай четко указал на то, что размытая линия фронта информационной войны между Россией и Западом теперь простирается до Полярного круга и охватывает даже вполне дружественные места, где акцент всегда ставился на норвежско-российском сотрудничестве.

Более того, появились признаки эскалации нового конфликта в духе Холодной войны. Недавно Великобритания объявила, что отправит 800 морских пехотинцев в Норвегию и создаст небольшую арктическую базу в рамках более широкой стратегии, нацеленной на сокращение российских военных маневров в Арктике. Посольство России в Лондоне назвало эти британские планы «неоправданными» и сказало, что это лишь усилит ненужное напряжение между странами.

Тем временем, в центре Киркенеса висит баннер с фотографией Берга и надписью: «Помогите Фроде вернуться домой!» на норвежском языке. Он служит ежедневным напоминанием о напряжении, которое нависло над норвежско-российской границей. Однако, признаки открытости двустороннего движения и сотрудничества везде. Почти каждый местный указатель имеет как норвежскую, так и российскую надпись. А немало жителей Киркенеса разговаривают на русском языке, так же как и норвежском. В заливе рыбацкие лодки с российскими и норвежскими флагами отгружают ежедневный улов. Каждый день автобусы из России привозят людей через границу, чтобы они могли купить западные товары. В это время, норвежцы едут на другую сторону, чтобы запастись дешевым топливом.

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Это результат многолетних усилий обеих стран, которые начались после Холодной войны и ставили целью углубить отношения на таком локальном уровне и независимо от геополитики. Это пошло на пользу Киркенесу. Берг, который когда-то был пограничником, активно работал над развитием этих двусторонних отношений. Он был волонтером в России и устраивал международные пограничные фестивали. Поэтому его арест в Москве удивил многих в Киркенесе. Люди не могли понять, как пенсионер, который столько сделал для сближения с Россией, вдруг был обвинен в шпионаже.

Прошлой весной Берг и сам усилил интригу, признав через своего адвоката, что он на самом деле сотрудничал с военной разведкой Норвегии. Но он заверил, что был всего лишь курьером и ничего не знал о цели и масштабы операции. Когда его комментарии достигли Норвегии, это вызвало недовольство правительством в Осло и норвежской разведкой, в частности в городке Киркенес. Настроения стали еще более негативными, когда оказалось, что многим жителям провинции Финнмарк предлагали доставить что-то через границу России.

«Все думали, что это какая-то ошибка. Но когда люди узнали больше, это вызвало недовольство службой разведки», - сказала директор художественной организации Pikene pa Broen Люба Кузовникова, добавив, что дело Берга превратилась в «испытание доверия норвежского народа к своему правительству».

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В ФСБ мало говорят о деле Берга. Адвокаты имеют очень ограниченный доступ к нему. К тому же некоторые детали вызывают подозрения. К примеру, в деле говорится о том, что норвежец пересылал деньги российской почтой женщине по имени Наталья в Москву. А в ответ получал от нее информацию о ядерных субмаринах России. В феврале во время судебного слушания Берг пожаловался, что его «обманули».

После этого появились подозрения, что Кремль пытается использовать дело Берга для того, чтобы усилить недовольство норвежцев спецслужбами своей страны. Мэр Киркенеса Руне Рафаелсен знал российского заключенного много лет и тревожится за его здоровье. Он называет Берга «мелкой рыбой», которая попала в большую игру. Однако, Рафаелсен не питает никаких иллюзий относительно России и защищает работу разведки Норвегии.

«Да, им не следовало вербовать Фроде, и сейчас у нас есть реальное недовольство Осло и его линией в отношении России. Но это не означает, что мы слепые. Мы все ощущаем изменения в соседа», - сказал Рафаелсен.

Учитывая большое количество разногласий в деле против норвежца, эксперты пограничных отношений с Россией считают, что Берга используют в более широкой российской стратегии по распространению раздора и сомнений.

«Чего-то не хватает. В этой истории точно есть нечто большее, чем нам говорят», - сказал редактор норвежской газеты Independent Barents Observer Томас Нилсен.

Он указывает, что в обвинении утверждается, что Берг якобы пересылал деньги черерз Почту России. Если это была настолько важная тайная операция, почему в ней использовали такую ненадежную российскую службу? И если российская сторона действительно разоблачила операцию еще три года назад, почему не было никаких сообщений об арестах или наказании еще кого-то, кто принимал в ней участие?

Норвежские эксперты отмечают, что дело Берга дает российским спецслужбам преимущество. И это можно сказать точно.

«ФСБ точно использует его, чтобы подорвать работу норвежской разведки и полиции», - сказал директор стратегических коммуникаций и психологических операций Норвежского университета обороны подполковник Геир Хаген Карлсен.