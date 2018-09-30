Британия направит 800 военных в Норвегию для сдерживания РФ

По словам главы Минобороны страны, Россия возобновила работу над военными базами, оставшимися со времен СССР, и увеличила активность подводных лодок в регионе до уровня, близкого к тому, что был во времена "холодной войны".

Великобритания в 2019 году перебросит 800 военнослужащих на новую военную базу на севере Норвегии.

Как сообщает The Telegraph, об этом заявил британский министр обороны Гэвин Уильямсон.

Лондон делает этот шаг в рамках "стратегии обороны Арктики" от российской угрозы.

Таким образом Великобритания отреагирует на активность Москвы в арктическом регионе, которая возросла в последние годы.

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В частности, по словам Уильямсона, Россия возобновила работу над военными базами, оставшимися со времен СССР, и увеличила активность подводных лодок в регионе до уровня, близкого к тому, что был во времена "холодной войны". В связи с этим британские власти видят необходимость продемонстрировать свое присутствие в Арктике и защищать свои интересы в этом регионе.

Кроме британцев, на новой военной базе разместятся военнослужащие Норвегии, США и Нидерландов, сказал Уильямсон. В октябре и ноябре будут проведены крупнейшие со времен "холодной войны" военные учения НАТО.

В них примут участие 40 тысяч солдат и офицеров из 30 стран Альянса и их партнеров, а также 130 самолетов, 70 кораблей и более 10 тысяч транспортных средств. Во время маневров будет отрабатываться сценарий вторжения у берегов Норвегии.