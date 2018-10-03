В Белый дом посылка так и не дошла: ее успела перехватить секретная служба.

Президенту США Дональду Трампу прислали конверт с высокотоксичным веществом.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

В Белый дом посылка так и не дошла: ее успела перехватить секретная служба. По данным американского телеканала CNN, внутри могло быть высокотоксичное вещество - рицин. Малые дозы этого токсина вызывают тошноту и внутреннее кровотечение и способны убить человека.

Как сообщал УНИАН, министерство обороны США сообщило во вторник о введении карантинного режима в почтовом отделении Пентагона в Вашингтоне. Это произошло после того, как в Пентагон было прислано несколько конвертов, в которых, предположительно, находилось токсичное вещество рицин.