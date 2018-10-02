В Пентагон по почте прислали два письма с ядовитым веществом
22:36, 02 октября 2018Мир
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Рицин – один из самых опасных ядов растительного происхождения.
Иллюстрация / REUTERS
Министерство обороны США сообщило во вторник о введении карантинного режима в почтовом отделении Пентагона в Вашингтоне.
Это произошло после того, как в Пентагон было прислано несколько конвертов, в которых, предположительно, находилось токсичное вещество рицин, передает Голос Америки.
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В заявлении Пентагона говорится, что ФБР занимается анализом содержимого конвертов, первый из которых поступил в почтовое отделение Минобороны в понедельник, 1 октября. В ведомстве отказались от дальнейших комментариев.
Напомним, что рицин – один из самых опасных ядов растительного происхождения.
Как сообщал УНИАН ранее, федеральный прокурор Германии Петер Франк (Peter Frank) предупредил об опасности террористических нападений с использованием биологического оружия.
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