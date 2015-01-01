Северокорейское телевидение убрало из эфира российские и китайские фильмы - СМИ

Северная Корея сняла с эфира государственного телевидения российские и китайские фильмы, сообщает Газета.ru со ссылкой на Radio Free Asia.

Эксперты считают, что это связано с конфликтом вокруг голливудского фильма «Интервью», из-за которого ранее неизвестные хакеры взломали сервера Sony и грозили терактами кинотеатрам, в которых пройдут премьеры картины. В ленте рассказывается о покушении на действующего лидера КНДР Ким Чен Ына.

Читайте такжеСеверная Корея угрожает США "смертельными ударами" из-за комедии о Ким Чен Ыне«Государство не прибегло бы к таким мерам, если бы не фильмы вроде «Интервью», — уверен Ан Чан-Иль, глава Мирового института изучения Северной Кореи.