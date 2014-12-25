КНДР просит Россию запретить показ скандального фильма "Интервью"

Власти КНДР считают, что американский фильм «Интервью» о покушении на Ким Чен Ына представляет собой «опасную кинопродукцию, которая оправдывает и поощряет терроризм». Об этом радиостанции «Говорит Москва» заявили в посольстве Северной Кореи в России, передает Lenta.ru.

«Показ этой картины должен быть запрещен в любом государстве. Тем более, даже трудно представить, что в такой дружественной и цивилизованной стране, как Россия, будут демонстрировать фильм, рассказывающий о покушении на главу дружественного и суверенного государства», — подчеркивается в сообщении дипломатического представительства.

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Cеверокорейские дипломаты также заявили, что съемка подобного фильма якобы показывает «нравственную незрелость» США.

Комедия о заговоре с целью убийства лидера Северной Кореи Ким Чен Ына вызвала возмущение в КНДР и угрозы сорвать премьеру кинокартины в странах Запада. После кибератак, в которых США обвинили Северную Корею, премьера фильма была отменена.

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В ФБР заявили, что КНДР хотела подавить право американских граждан на самовыражение. Речь идет о попытке воспрепятствовать выходу на экраны американского фильма «Интервью».

Президент США Барак Обама заявил по поводу этого инцидента, что его страна должным образом отреагирует на то, что произошло.