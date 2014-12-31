В Москве задержали активистов, проведших ночь в шаре на Манежной площади

Как сообщается на портале ovdinfo.org, всего задержаны 18 человек. Их привезли в ОВД Лужники.

В числе задержанных - бывшая участница панк-группы Pussy Riot Мария Алехина.

Утром в пяти московских ОВД оставались около 70 человек, доставленных туда накануне вечером после разгона в центре Москвы "народного схода" в поддержку братьев Навальных, передает Русская служба Би-би-си.

Во вторник, за участие в несанкционированной акции были задержаны 255 человек, часть из них вскоре отпустили без особых формальностей, на других оформили протоколы по административной статье за неповиновение полиции.

Около двух десятков человек забрались в установленный на площади ёлочный шар и провели там всю ночь, невзирая на мороз.

"Мы в шаре, пока братья Навальные не на свободе", - сообщили активисты в "Твиттере".

Арт-объект в виде гигантского ёлочного шара высотой 11,5 метров был установлен на Манежной площади в начале декабря.

Светодиодная инсталляция из 180 тысяч лампочек является частью уличных декораций для предстоящего рождественского фестиваля

"Внутри игрушки установлены лавочки, где любой желающий может посидеть и насладиться новогодней атмосферой", - сообщали российские СМИ.

Читайте такжеВ Москве задержали более 200 демонстрантов, в том числе НавальногоВсю ночь полиция не трогала активистов, которые коротали время, по их словам, в дискуссиях "о Долматове, зарубежной литературе и истории".

В среду утром власти решили покончить с этим очагом протеста.

"Находиться внутри елочных игрушек в 8 утра - преступление", - прокомментировали задержание в "Твиттере" арт-группы "Война".