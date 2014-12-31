В Москве в "елочном шаре" собрались протестующие, им везут еду и одеяла

Шар окружен правоохранителями, которые наблюдают за происходящим не вмешиваясь.

К "шару" начали приезжать люди.

Активисты в соцсетях сообщили, что люди привозят им одеяла и пиццу.

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Пользователи соцсетей уже сравнивают "шар" и "йолкой" в Киеве и говорят, что Майдан тоже начинался с небольшой группы активистов.

Также активисты планируют установить в "елочном шаре" звуко-усилительную аппаратуру.

#Шар на #Манежка - как елка на Майдане — Vlad Strepetov (@v_strepetov) 30 Грудень 2014