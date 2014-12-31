В Москве в "елочном шаре" собрались протестующие, им везут еду и одеяла
В большом "елочном шаре" на Манежной собрались протестующие, которые вернулись на площадь, после разгона омоновцами.
Шар окружен правоохранителями, которые наблюдают за происходящим не вмешиваясь.
К "шару" начали приезжать люди.
Активисты в соцсетях сообщили, что люди привозят им одеяла и пиццу.
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Пользователи соцсетей уже сравнивают "шар" и "йолкой" в Киеве и говорят, что Майдан тоже начинался с небольшой группы активистов.
Также активисты планируют установить в "елочном шаре" звуко-усилительную аппаратуру.
#Шар на #Манежка - как елка на Майдане
— Vlad Strepetov (@v_strepetov) 30 Грудень 2014
Было бы отлично с утра прочитать новость о том что люди еще не разошлись, а наоборот, их стало только больше #шар#Манежка
— Vlad Strepetov (@v_strepetov) 31 Грудень 2014
Революция в XX веке: занять почту, телеграф, телефон Революция в XXI веке: ЗАНЯТЬ ШАР
— Mr. Inside (@Mr_1nside) 30 Грудень 2014
"Протест на шару" чем-то похож на прошлогоднее киевское 21 ноября. Несерьезная акция, и без малейших, как казалось, шансов на успех.
— Mr. Inside (@Mr_1nside) 30 Грудень 2014
Ополченцы ШНР (Шаровской Народной Республики) удерживают Шар уже почти 5 часов и войскам кремлевской хунты не удается их оттуда выбить.
— Mr. Inside (@Mr_1nside) 31 Грудень 2014
Эти люди "заняли шар" и твитят оттуда, что майдан начинался с таких же немногочисленных
— DarleneYamamoto (@DarleneYamamoto) 30 Грудень 2014