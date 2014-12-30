В ЕС считают приговор братьям Навальным в России политически мотивированным

Выдвинутые против них обвинения в ходе процесса не были подтверждены, на зачитывание приговора не допустили общественность и международных наблюдателей, за исключением нескольких отобранных представителей СМИ, обращает внимание представитель Европейской службы внешних действий, которого цитирует Радио Свобода.

Евросоюз подчеркивает важность того, что судебные решения должны быть свободны от политического влияния, независимые и полностью соответствовать принципам верховенства права.

Кроме того, говорится в заявлении, ЕС ожидает, что в ходе массовых акций в Москве в этот вечер все стороны проявят сдержанность.

Читайте такжеМосква: Манежную площадь почти очистили, задержано более 170 человек, митинг продолжаетсяСегодня утром Замоскворецкий суд в Москве вынес Алексею Навальному приговор в 3,5 года условно, и он должен дальше находиться под наложенным раньше домашним арестом; его брата Олега приговорили к 3,5 годам лишения свободы. Кроме того, братья должны заплатить значительные штрафы и возмещения. Их защита заявила, что обжалует приговоры; прокуратура, со своей стороны, тоже рассматривает такую возможность, считая приговоры слишком мягкими.

В нынешней делу суд признал Алексея и Олега Навальных виновными в похищении средств российского филиала французской косметической компании «Ив Роше», хотя сама компания о похищении не заявляла. Оппозиция и правозащитники считают эти обвинения политически мотивированными. Сам Навальный после оглашения приговора призвал сторонников «выйти сегодня на улицы и быть там до тех пор, пока этот режим, который пытает невинных людей, не будет устранен».

На Манежной площади в центре Москвы, недалеко от Кремля, несмотря на противодействие полиции, собираются люди, которые кричат «Не забудем, не простим», «Россия без Путина», «Свободу» или «Путин - позор России!». Полиция, которая еще со вчерашнего вечера установила на площади ограды и автозаки, призывает собравшихся разойтись и называет акцию незаконной.

Алексей Навальный, который заявил, что пойдет на акцию, несмотря на домашний арест, был задержан по дороге на место ее проведения.