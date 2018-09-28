Rzeczpospolita: Имя Чепиги могли разоблачить из-за конфликта спецслужб в России

Эксперты допускают, что в Москве может продолжаться конфликт между военной и внутренней разведкой.

Все больше информации о покушении в Солсбери раскрывается перед общественностью. Недавно журналисты следственной группы Bellingcat обнаружили настоящее имя одного из двух агентов ГРУ, которые совершили покушение на Сергея Скрипаля на территории Великобритании.

Об этом пишет Rzeczpospolita, добавляя, что вполне вероятно настоящее имя Анатолия Чепиги стало известным благодаря войне между различными российскими спецслужбами, которая разворачивается за кулисами в Москве.

«Последний конфликт между спецслужбами произошел весной 2017 года. Тогда потерял должность и был арестован начальник антикоррупционной службы МВД генерал Денис Сугробов», - сказал польскому изданию политолог Александр Макаркин.

Он напомнил, что тогда Сугробов пытался расширить свое влияние благодаря доступу к важной информации, который ему давала его должность. Однако, он столкнулся с серьезным сопротивлением со стороны других служб.

Читайте такжеВ Британии установили личность третьего участника отравления Скрипалей - The Telegraph

«Данные паспортов хранятся в базе данных МВД. Но мне трудно представить, чтобы это ведомство начало какую-то кампанию против военной разведки», - добавил российский политолог.

Некоторые эксперты в Москве допускают, что в конфликте с военной разведкой могут быть внутренние спецслужбы, которые потеряли терпение к выпадам военных после Солсбери. При неудачной попытке убить перебежчика Сергея Скрипаля погибла случайная гражданка Великобритании. Также особое раздражение это могло вызвать у Службы внешней разведки. Не исключено, что это стало причиной дальнейших утечек информации о двоих пресловутых агентах ГРУ.

«Скорее всего, мы имеем дело с банальной коррупцией. В нашем интернете можно купить любой доступ к целому спектру баз данных. Этим часто пользуются бизнесмены», - сказал Макаркин.

Читайте такжеThe Guardian: Россия насмехается над Великобританией в Солсбери

Активисты Bellingcat нашли фото Чепиги в открытых источниках. Хотя в прошлом месяце российское министерство обороны запретило солдатам и офицерам размещать в сети фото, которые касаются их службы. Часть экспертов припоминают, что в новейшей истории России военные спецслужбы никогда не воевали против гражданских. Столкновения происходили лишь между отдельными группами. Последняя такая война состоялась в 2006-2008 годах, когда контрразведка ФСБ вступила в схватку с Федеральной службой борьбы с наркотиками, несколько офицеров которой были арестованы и приговорены к длительному сроку в колонии.