США предупредили о сильном ударе по Сирии в случае нового применения химоружия - СМИ

За время президентства Дональда Трампа США дважды наносили ракетные удары по Сирии после применения сирийскими войсками химического оружия.

У США есть информация о том, что президент Сирии Башар Асад может вновь отдать приказ об использовании химического оружия на фоне подготовки сирийской армии к захвату одного из последних районов, который удерживают повстанцы.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на четыре источника, знакомых с ситуацией, передает РБК.

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Вашингтон предупредил Москву, что в случае применения Сирией химоружия новый удар по стране будет сильнее предыдущих. Это сообщение советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон передал главе Совета безопасности России Николаю Патрушеву на встрече в Женеве, уточняет агентство.

За время президентства Дональда Трампа США дважды наносили ракетные удары по Сирии после применения сирийскими войсками химического оружия. Сирия и Россия отрицали применение химоружия правительственными войсками и заявляли, что химатаки якобы устраивали повстанцы.

Сейчас сирийская армия готовится к захвату района на севере провинции Идлиб, который контролируют большей частью оппозиционные сирийской власти группировки, а также террористическая организация «Аль-Каида». По оценке Bloomberg, в регионе находились десятки тысяч повстанцев, но многие из них были эвакуированы по соглашению о прекращении огня.