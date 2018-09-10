Асад разрешил применять хлор в Идлибе - СМИ

Данные о том, что Асад позволил применять хлор при наступательных операциях, получены американской разведкой.

Президент Сирии Башар Асад разрешил правительственным войскам в ходе операции по освобождению от террористов провинции Идлиб применить хлор.

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Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой представителей американской администрации, передает ТСН. Газета отмечает, что данные о том, что Асад позволил применять хлор при наступательных операциях, получены американской разведкой.

Вашингтон, Лондон и Париж неоднократно предупреждали, что, в случае применения сирийским режимом химоружия при освобождении провинции Идлиб, силы коалиции под эгидой США предпримут ответные действия.

Со дня на день армия сирийского диктатора Асада готовится начать наступление на провинцию Идлиб – последнюю территорию в стране, которую контролируют антиправительственные силы. Предварительно несколько авиаударов на границах провинции уже осуществила российская авиация, которая поддерживает Асада и его режим.