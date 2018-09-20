Журналист рассказал, почему Трамп отказал Британии в совместном ответе на отравление Скрипалей

Узнав, что Британия, Франция и Германия выслали меньшее количество российских дипломатов, Трамп пришел в ярость. Он боялся, что России покажется, будто США проявляют агрессию.

Президент США Дональд Трамп отказал британскому премьер-министру Терезе Мэй в совместном ответе России на отравление двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

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Когда Мэй сказала, что на 95% уверена, что за этим отравлением стоит Россия, Трамп ответил: "Может быть, нам подождать 98%?". Этот эпизод описан в книге журналиста Washington Post Грега Миллера, передает Би-би-си.

Однако, советникам все-таки удалось уговорить Трампа выслать 60 российских дипломатов из США, пообещав ему, что страны Европы сделают то же самое.

Накануне высылки решительность Трампа угасла, и главе аппарата Джону Келли пришлось уговаривать его снова.

Узнав позже, что Британия выслала всего 23 российских дипломата, а Франция и Германия - по четыре, Трамп был вне себя от ярости, пишет автор книги. Он боялся, что России покажется, будто США проявляют агрессию.

Миллер пишет также о том, как проходило общение Путина и Трампа во время их личных встреч. Путин, по словам журналистов, постоянно жаловался, что обстановка не позволяет президентам и странам сблизиться, а также убеждал американского президента, что он стал целью заговора "глубинного правительства", которому не понравилась победа Трампа на выборах 2016 года.